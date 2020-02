Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter condivideranno presto lo schermo in, thriller dalle tinte soprannaturali diretto da(I Spit on Your Grave).

L’opera, basata su una sceneggiatura di Ian Holt, segue la storia di un famoso psichiatra, il Dr. David Elder (Rourke), che deve unire le forze con la detective della polizia Mary Branigan (Lohan) per impedire a una paziente del reparto di psichiatria fuggita dalla struttura di uccidere cinque persone tenute in ostaggio in una casa isolata dal mondo.

Angel Oak Films e la Alt House Productions si occuperanno della produzione. Le riprese di Cursed avranno inizio questa estate.

Ultimamente abbiamo visto Mickey Rourke in Tiger, Berlin, I Love You, I Combattenti e in Night Walk. Prossimamente apparirà in titoli come Man of God, 3 Days Rising e Take Back. Lindsay Lohan è apparsa invece in Among the shadows – Tra le ombre, The Canyons oltre che in serie televisive come 2 Broke Girls, Eastbound & Down e Anger Management.

