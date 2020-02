Poche settimane dopo aver scritto la storia vincendo a sorpresa l’Oscar come miglior regista e per il miglior film con il suo Parasite firma il numero di febbraio di Sight and Sound come guest editor curando una lista di 20 registi che, a suo avviso, saranno fondamentali per il futuro del cinema.

Il regista è stato chiamato a “guidare” questo numero della rivista per celebrare i vent’anni dal suo primo film, e così scrive nell’introduzione:

Siamo nel 2020, una cifra che sembra venire da un film di fantascienza. Non intendo menzionare questi 20 registi per il puro gusto di discutere del futuro del cinema. Vorrei semplicemente discutere dei film che hanno già creato. Ma alla fine, sarà comunque come riflettere sul futuro del cinema. Vedendo il secondo film di Wong Kar Wai, Days of Being Wild (1990), potevamo già sognare In the Mood for Love (2000). Guardando Blood Simple – Sangue facile (1985) dei Fratelli Coen, avremmo potuto già immaginare Non è un paese per vecchi (2007), che arrivò vent’anni dopo. Quindi cosa possiamo aspettarci che faranno nei prossimi 20 anni i 20 registi che elenco? Le visioni incontenibili di Midsommar, l’oceano buio pesto che incontra lo sguardo fisso di Asako I & II, la bellezza di The Lighthouse, che emette una luce in bianco e nero oltre l’oceano, il chiacchericcio infinito dei bambini nei film di Yoon Gaeun, l’incredibile miracolo cinematografico che è Lazzaro Felice. Quale futuro suggeriscono questi film sui loro registi? Una cosa è certa: che continueranno a girare film.

Nella lista, compilata in ordine alfabetico, compaiono ben due registi italiani: Alice Rohrwacher (Lazzaro Frelice) e Pietro Marcello (Martin Eden).

Ali Abbasi Ari Aster Bi Gan Jayro Bustamante Mati Diop Robert Eggers Rose Glass Hamaguchi Ryusuke Alma Har’el Kirsten Johnson Jennifer Kent Oliver Laxe Francis Lee Pietro Marcello David Robert Mitchell Jordan Peele Jennifer Reeder Alice Rohrwacher Yoon Gaeun Chloé Zhao

