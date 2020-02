Il premio Oscar– di recente vista in Joker – saranno protagoniste di un nuovo film drammatico intitolatoper la Mandalay Pictures.

Alla regia troviamo Jen Gerber su una sceneggiatura di David Rysdahl, che è anche nel cast del film nei panni di un padre tormentato che torna a instaurare un legame con sua figlia (Hala Finley) quando si ritrovano senza casa nel bel mezzo di una tempesta di neve. Disperati in cerca di un rifugio, i due trovano riparo a casa della madre di lui (Melissa Leo) in Minnesota. Fingeranno di stare male per avere il tempo di rimettersi in sesto.

A figurare come produttori ci saranno Jason Michael Berman della Mandalay Pictures e Mark Berger of della Play Hooky Productions, assieme a Bradley Pilz e a Datari Turner. Tra i produttori esecutivi Sam Rockwell, Zazie Beetz e Will Raynor.

Le riprese si terranno a New Ulm, un comune degli Stati Uniti d’America e capoluogo della contea di Brown nello Stato del Minnesota.

“In un’epoca di divisione politica che attanaglia questo paese, sono felicissimo di lavorare con un cast e una troupe così incredibili per narrare una storia senza tempo di perdono e speranza” ha dichiarato la regista Gerber.

Al momento non è stata fissata una data d’uscita, ma vi terremo aggiornati.

Che ne pensate del nuovo film Shelter con Melissa Leo e Zazie Beetz? Ditecelo nei commenti!

Fonte