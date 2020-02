Qualche giorno fa la nominata all’Oscar Florence Pugh (Midsommar, Piccole Donne) si è dilettata preparando della marmellata di arance fatta in casa, e oracondivide un panino sempre farcito con marmellata in compagnia dia Leicester Square, Londra. Una coincidenza? Oppure qualcosa bolle in pentola (oltre alla marmellata della Pugh) riguardo una certa conferma su un terzo capitolo delle avventure cinematografiche dell’orsetto Paddington?!

Nell’attesa di scoprire di più sulla vicenda ecco il post di Bonneville:

Sharing a marmalade sandwich with a friend. #paddingtonbear Pubblicato da Hugh Bonneville su Giovedì 27 febbraio 2020

I primi due film di Paddington sono stati un grande successo di critica e di pubblico (il primo ha incassato 282,8 milioni di dollari in tutto il mondo, il secondo 227). Tuttavia dopo l’uscita di Paddington 2 non si è più parlato ufficialmente di un terzo episodio, principalmente perché il regista Paul King è stato ingaggiato dalla Disney per dirigere il film di Pinocchio e dalla Warner Bros. per dirigere un film incentrato su Willy Wonka.

Lo scambio tra l’attrice e Paddington ha indotto i fan a pensare che qualcosa stia bollendo in pentola per il terzo film, anche se per ora non sono disponibili aggiornamenti.

In un’intervista risalente a fine 2018, il produttore David Heyman aveva rassicurato i fan sul fatto che il terzo film fosse in sviluppo ma che non sarebbe stato diretto da King:

Non penso che Paul King dirigerà il terzo film. Ha diretto i primi due, e io e lui stiamo lavorando a un altro progetto insieme. È una persona davvero speciale. Stiamo sviluppando il terzo Paddington, non c’è ancora una sceneggiatura, ma abbiamo un trattamento sul quale stiamo ancora lavorando. Paul rimarrà comunque coinvolto, voglio che sia coinvolto nel film perché la sua voce è stata fondamentale finora. Ma non penso proprio potrà dirigerlo. Comunque ha lavorato con noi all’idea alla base del terzo film, insieme a Simon Farnaby e a Mark Burton. È il loro modo di lavorare: sviluppano il progetto insieme, proponendo nuove idee ogni volta, e poi il film viene scritto, con la collaborazione di Paul. È un collaboratore incredibile, molto positivo, sostiene tutti.

