Secondo quanto riportato da Deadline la Paramount Pictures starebbe lavorando a un biopic sula cui sceneggiatura sarà curata da(Sons of Anarchy, Luke Cage).

“Potrebbe sorprenderti sapere che io sia cresciuto amando i musical e che abbia seguito personaggi come Fred Astaire, Gene Kelly, Elvis, James Cagney e questo piccolo ragazzo nero che vedevo in televisione e che riusciva a tenere testa a Frank Sinatra”, ha dichiarato Murray a Deadline.

Sammy Davis Jr. ha avuto una carriera sia cinematografica che televisiva, in quanto attore, ballerino, cantante e comico. Ha registrato innumerevoli successi musicali apparsi nella classifica di Billboard come ad esempio “The Candy Man” ma anche recitato in titoli come Ocean’s 11, oltre a essere stato membro di un grande gruppo di artisti di Las Vegas chiamato Rat Pack insieme a Frank Sinatra, Dean Martin, Peter Lawford e Joey Bishop.

L’opera sarà basata su varie fonti, tra cui “Yes I Can: The Story of Sammy Davis Jr”, libro di memorie del 1965 scritto dallo stesso Davis insieme a Jane e Burt Boyar.

Lorenzo di Bonaventura produrrà il lungometraggio insieme a Mike Menchel e a Lionel Richie.

