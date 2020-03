Grazie a Impawards possiamo ammirare il primo poster di, adattamento del romanzo di Stephen Amidon “Il Capitale Umano” (opera che ha ispirato anche l’omonimo film di Paolo Virzì).

Del cast di questo nuovo adattamento fanno parte Peter Sarsgaard, Maya Hawke, Alex Wolff, Liev Schreiber, Marisa Tomei e Fred Hechinger.

Potete vedere i poster qua sotto:

Ecco la sinossi del romanzo su cui è basato Il Capitale Umano:

Drew Hagel ha trascorso gli ultimi dieci anni guardando la vita sgusciargli fra le dita: un matrimonio fallito, la sua attività che non è mai decollata, la figlia Shannon con cui non ha costruito un rapporto. Finché sopravviene l’amicizia di un potente finanziere, Quint Manning, che gli offre la possibilità del riscatto. Quello che Drew non sa è che anche Manning ha dei problemi simili ai suoi: una moglie delusa, un figlio alcolizzato e un.imminente bancarotta. Quando un terribile incidente lega definitivamente il destino delle due famiglie, e i loro figli vengono indagati per omicidio, Drew decide di approfittarne. Ma il suo tentativo di speculare sui sentimenti e sulla vita di chi gli sta intorno avrà tragiche conseguenze per tutti.