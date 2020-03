REGIONE LOMBARDIA : chiusura dei cinema

: chiusura dei cinema REGIONE VENETO : chiusura dei cinema

: chiusura dei cinema REGIONE EMILIA ROMAGNA : chiusura dei cinema

: chiusura dei cinema REGIONE LIGURIA : chiusura dei cinema nella sola provincia di Savona

: chiusura dei cinema nella sola provincia di Savona REGIONE MARCHE: chiusura dei cinema nella sola provincia di Pesaro e Urbino

Il nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stabilito in quali regioni i cinema rimarranno chiusi dal 2 marzo all’8 marzo compresi per far fronte all’ emergenza Coronavirus . Ecco la lista:

Nel resto del Paese le sale sono regolarmente aperte, così come sono state riaperte in Piemonte e Friuli Venezia Giulia.

“Desidero esprimere grande soddisfazione per il graduale ritorno alla normalità, con la riapertura senza limitazioni delle sale teatrali e cinematografiche, che si sta concretizzando nelle regioni Piemonte, Friuli, Liguria e Marche. Per questo intendo ringraziare il Presidente del Consiglio, Prof. Giuseppe Conte, ed il Ministro dei Beni e delle attività culturali, On. Dario Franceschini, a cui ci sentiamo particolarmente vicini, che hanno favorevolmente accolto le istanze dell’Agis,” ha commentato ufficialmente Carlo Fontana dell’AGIS. “Desidero, inoltre, esprimere la piena solidarietà, mia personale e di tutta l’Agis, alle strutture teatrali e cinematografiche che si trovano costrette ad una ulteriore chiusura di una settimana, nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Metteremo in atto, d’intesa con il Ministero tutte le azioni utili a ricondurre la situazione alla completa normalità e a riportare gli spettatori a frequentare, senza alcun timore, i teatri ed i cinema”.

Nel corso della settimana vi terremo aggiornati sulla situazione e sui film che usciranno in sala.

