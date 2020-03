conè uscito nel 2012, e in molti ancora a distanza di anni continuano a chiedere a gran voce un sequel del film. Il progetto è stato molto amato dal pubblico, anche se il riscontro al botteghino è stato tutt’altro che entusiasmante (ha guadagnato 41 milioni di dollari in tutto il mondo su un budget da 50 milioni).

Nonostante questo c’è chi ancora spera di vedere un giorno un sequel del film. Un fan presente al Chicago Comic and Entertainment Expo 2020 (C2E2) ha proprio chiesto delle notizie al riguardo direttamente a Urban:

Senti, mi piacerebbe farlo. Sono un disco rotto ormai, lo ripeto spesso. Non so se accadrà. Penso che i ragazzi che detengono i diritti di Dredd, Rebellion, stiano sviluppando qualcosa con il titolo “Mega-City One”, e sarebbe molto bello vedere qualcosa in più di Dredd, con o senza di me. Sono un grande fan di Dredd ed esistono così tante storie fantastiche. Mi piacerebbe vederle. E non ho dubbi che un giorno accadrà. È solo questione di tempo.