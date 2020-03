Si sono concluse a gennaio le riprese di, adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo d’esordio di Nico Walker connelle vesti di protagonista.

Il film è attualmente in fase di post-produzione, più precisamente in fase di montaggio. E i fratelli Russo hanno deciso di stuzzicare l’attenzione dei fan diffondendo sul loro profilo Twitter uno scatto (dalla sala di montaggio) che ci mostra un look differente dal solito del giovane Holland in una scena del lungometraggio.

Potete vedere la foto qua sotto:

Di recente Joe Russo aveva dichiarato sul progetto:

Mi limiterò a dire che Tom Holand spacca e che con questo ruolo sta facendo cose pazzesche. Non potremmo essere più orgogliosi di lui. È un ruolo estremamente complicato per un attore e Tom sta facendo un lavoro straordinario.

L’opera, ispirata alla vera storia dell’autore, segue un ex medico dell’esercito che torna dall’Iraq con un disturbo da stress post-traumatico (DPTS); dopo gli orrori della guerra cade nella dipendenza da oppiacei e inizia a rapinare banche: “Affrontiamo il DPTS, la guerra in Iraq, la conseguenze di quel conflitto, la prescrizione di oppiacei” ha aggiunto Anthony.

Cherry è il primo film dei fratelli Russo (di nuovo con Tom Holland) dopo Avengers: Endgame. La sceneggiatrice Jessica Goldberg (The Path) ha scritto il film assieme a Angela Otstot (The Shield).

Nel cast troviamo anche Ciara Bravo, Bill Skarsgard, Jack Reynor, Forrest Goodluck, Jeff Wahlberg, Michael Gandolfini e Kyle Harvey.

Per il momento non è stata ancora fissata una data d’uscita, ma vi terremo aggiornati.

FONTE: Twitter