Con un decreto della presidenza del consiglio dei ministri sono state varate il 4 marzo nuove misure per affrontare l’emergenza del nuovo Coronavirus, misure che includono la chiusura di tutte le scuole e università fino al 15 marzo, e fino alla sospensione di spettacoli ed eventi di qualsiasi natura, pubblici o privati (quindi anche in cinema e teatri) dove l’affollamento non consenta di mantenere una distanza di almeno un metro tra gli spettatori.

Il testo non sembra quindi imporre tout court la chiusura dei cinema per un mese, ma sembra suggerire che solo che riuscirà a garantire la “distanza di sicurezza” potrà continuare a operare. Non è chiaro come ciò potrà essere verificato, né quali sale decideranno di rimanere aperte cercando di applicare queste misure, né quali distributori sceglieranno di far uscire ugualmente i loro film. A questo proposito attendiamo i commenti delle varie associazioni di categoria. Nel frattempo, ecco il passaggio del decreto:

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d);

Ed ecco, nelle disposizioni finali, la data fino a cui saranno efficaci tali disposizioni:

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

Il premier Giuseppe Conte ha rivolto un appello a tutti i cittadini:

Questa sfida non ha colore politico, va vinta con l’impegno di tutti. Siamo sulla stessa barca. Chi è al timone ha il dovere di indicare la rotta. Adesso sono in arrivo nuove misure e dobbiamo fare insieme uno sforzo in più.

