A giugno 2019 la Paramount e Jason Blum avevano annunciato la volontà di produrre un settimo capitolo del franchise di, a settembre lo studio aveva fissato anche una data d’uscita.

Da allora non si è saputo più nulla, ma nel corso della sua partecipazione al podcast The Evolution of Horror, il produttore Blum ha fornito un breve aggiornamento sul progetto, svelando l’identità dello sceneggiatore:

Abbiamo reclutato Chris Landon, che ha scritto quasi tutti i film e ne ha diretto uno, è un po’ come il creatore della serie di Paranormal Activity e al momento sta scrivendo Paranormal Activity 7. Non sarà questo il titolo, ma sarà il settimo film.

Il film arriverà nelle sale americane il 19 marzo 2021, anche se al momento non sappiamo quando partiranno le riprese e chi sarà nel cast.

Uscito nel 2009 e costato solo poche decine di migliaia di dollari di budget, Paranormal Activity ha raccolto 193 milioni di dollari in tutto il mondo. I sei film complessivamente hanno incassato la bellezza di 900 milioni di dollari in tutto il mondo, generando profitti da capogiro per la Blumhouse e la Paramount. L’ultimo film, The Ghost Dimension, è uscito nel 2015.

