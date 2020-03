La Funko ha diffuso in rete le immagini di moltissimi prodotti tra le classiche figure POP, portachiavi e molto altro ispirati ai protagonisti di, sequel del film d’animazione della Illumination.

Il film, ricordiamo, sbarcherà nelle nostre sale il 27 agosto.

Trovate tutte le immagini dei prodotti qua sotto:

Come lascia intendere il titolo originale, The Rise of Gru sarà incentrato sulle origini di Gru, il villain protagonista della saga di Cattivissimo Me, di cui Minions è uno spin-off:

Quest’anno, dal più grande franchise animato della storia e fenomeno culturale globale, arriva la storia mai raccontata del sogno di un dodicenne: diventare il più grande supervillain del mondo.

Prodotto da Chris Meledandri, fondatore della Illumination, e da Janet Healy e Chris Renaud, il film è diretto da Kyle Balda (Cattivissimo Me 3, Minions) assieme a Brad Ableson (I Simpson) e Jonathan del Val (Pets e Pets 2).

Ricordiamo che il primo film, Minions, ha registrato il più grande incasso di sempre per lo studio d’animazione con 1.16 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Qua sotto trovate la sinossi ufficiale del primo film:

La storia di Minions (Minions) della Universal Pictures e Illumination Entertainment comincia dalla notte dei tempi. Partendo da un organismo giallo unicellulare, i Minion si evolvono attraverso i secoli, costantemente al servizio del più cattivo dei padroni. Dopo aver accidentalmente distrutto tutti i loro padroni – dal T. rex a Napoleone – i Minion si ritrovano senza nessuno da servire e cadono in depressione. Ma un Minion di nome Kevin ha un piano e – in compagnia del giovane ribelle Stuart e dell’adorabile piccolo Bob – si avventura nel mondo per trovare un nuovo cattivissimo padrone da seguire per lui e i suoi fratelli. Il trio comincia così un emozionante viaggio che li condurrà a scoprire il prossimo potenziale cattivissimo capo, Scarlet Sterminator (Luciana Littizzetto), il primo supercriminale donna del mondo. Partendo dalla desolata Antartide, attraverso la New York degli anni ’60, finiranno nella stilosa Londra, dove dovranno affrontare la sfida più difficile fino ad ora: rubare la corona alla regina Elisabetta e salvare la tribù dei Minion!

