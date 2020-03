Non sappiamo ancora se e quando la produzione del sequel dientrerà ufficialmente nel vivo: è da tanto che il film cerca di decollare, ma per il momento è tutto estremamente incerto, come sottolineato da

In un’intervista con IndieWire per promuovere a A Quiet Place 2 l’attrice ha fornito un breve aggiornamento:

Credo ci sia un’idea che [Doug Liman] ha definito fantastica […] Non so se le stelle riusciranno ad allinearsi permettendoci di realizzarlo, ma lo spero.

L’attrice ha poi parlato del suo amore per il primo film:

L’ho adorato assolutamente. Mi ha spezzato il corpo in due, ma sono disposta a rifarlo pur di tornare a lavorare con quei ragazzi. Vediamo un po’.

Un paio d’anni fa Liman aveva parlato delle sue idee sul sequel di Edge of Tomorrow, spiegando che il film sarebbe stato “meno colossale del primo” perché nella nuova storia ci si potrà concentrare sui personaggi di Tom Cruise e Emily Blunt, oltre a un terzo personaggio che ruberà la scena:

Assisteremo al prosieguo della storia del primo film e del rapporto tra Tom Cruise e Emily Blunt, perché se ricordate alla fine del primo film lei non ricorda più nulla, quindi questo ci porterà in una splendida nuova direzione. Sarà ambientato esattamente dove ci siamo fermati, ma non andrà molto in avanti, perché provocheremmo problemi con la linea temporale, visto che gli alieni hanno fatto alcuni danni.

Ecco la sinossi ufficiale del primo film:

Il maggiore Cage è l’ufficio stampa dell’esercito mondiale nella più grande guerra mai sostenuta dall’umanità, quella contro gli alieni atterrati sul nostro pianeta. Reticente a misurarsi sul campo di battaglia quando viene inviato sul fronte dal generale rifiuta l’incarico e per questo viene ammanettato e spedito lo stesso a combattere come disertore, proprio nel giorno della gigantesca offensiva progettata dall’umanità. Totalmente incapace di manovrare l’esoscheletro con il quale si combatte nelle prime fasi di battaglia distrugge un alieno ma rimane contaminato dal suo sangue e da quel momento ogni volta che muore si risveglia sempre nello stesso punto, all’inizio di quella giornata da disertore, condannato a ripetere sempre gli stessi eventi. Con il continuo ripetere comincia a conoscere bene le mosse del nemico, dimostrando un’abilità in battaglia che cattura l’attenzione di un altro soldato che sembra aver capito tutto e sostiene di poterlo aiutare.

Nel cast del primo film tratto dalla graphic novel “All You Need Is Kill” di Hiroshi Sakurazaka, oltre a Tom Cruise ed Emily Blunt, anche Bill Paxton e Charlotte Riley.