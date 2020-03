La Lionsgate ha diffuso in rete (tramite ComingSoon.net ) le prime immagini ufficiali di, crime movie diretto da Clark Duke con

Il progetto segue le vicende di una coppia di trafficanti di droga di basso livello, Kyle (Hemsworth) e Swin (Duke) che lavorano ber un boss della droga Frog (Vaughn). Ma quando un accordo non finisce per il meglio delle mortali conseguenze si abbatteranno su Kyle e Swin.

Del cast di Arkansas fanno parte anche Michael Kenneth Williams (12 Anni Schiavo, Boardwalk Empire), Vivica A. Fox (Independence Day, Kill Bill), Eden Brolin (Yellowstone, Beyond), Chandler Duke (Veronica Mars) e John Malkovich (The New Pope).

Il film arriverà in alcune sale selezionate degli Stati Uniti il 1° maggio. Potete veder tutte le immagini cliccando sulla foto qua sotto:

Ecco anche il primo poster:

Di recente abbiamo visto Liam Hemsworth sul grande schermo in Il Duello, Killerman, Independence Day – Rigenerazione e sul piccolo schermo nella commedia Non è Romantico?. Vince Vaughn è apparso invece in Seberg, Una Famiglia al Tappeto e in Cell Block 99: Nessuno può fermarmi.

Cosa ne pensate delle prime immagini di Arkansas? Diteci la vostra nei commenti!

FONTE: Impawards