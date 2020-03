Ogni primavera i distributori, gli esercenti e i partner industriali di tutto il mondo si incontrano a Las Vegas per condividere informazioni e celebrare l’esperienza cinematografica. Quest’anno, a causa del bando ai viaggi dall’Unione Europea, le difficoltà uniche a livello di trasporti in molte aree del mondo e altre sfide presentate dalla pandemia di coronavirus, una parte significativa della comunità cinematografica mondiale non potrà partecipare alla CinemaCon. […] Le circostanze globali ci rendono impossibile mettere in piedi lo show che i nostri visitatori si aspettano. […] Non vediamo l’ora di continuare la nostra tradizione decennale nel presentare la più grande convention cinematografica al mondo insieme ai nostri visitatori in futuro.