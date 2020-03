Daniel Radcliffe rassicura sulla sua salute: non è positivo al nuovo Coronavirus

e le bufale internettiane sulla sua salute.

Se già normalmente internet ci ha – purtroppo – abituato al frequente rimbalzare ai quattro angoli del globo di notizie fake circa lo stato di salute (se non addirittura della morte) di celebrità varie ed eventuali, va detto che l’attuale emergenza per la pandemia del nuovo Coronavirus potrebbe finire per gettare benzina sul fuoco delle cosiddette “fake news”.

Nelle ore scorse, un account fake della BBC ha twittato un aggiornamento relativo al fatto che Daniel Radcliffe sarebbe positivo al virus Covid-19.

La questione è stata smentita dal diretto interessato, anche con una certa ironia, a una radio australiana:

È abbastanza divertente che mi domandi questa cosa proprio oggi, perché quando sono entrato in sala trucco e parrucco a teatro ieri, il make-up artist mi fa “Mio nipote mi ha appena mandano un messaggio e mi ha detto che avevi il coronavirus”. Al che io “Cosa?”. Al che lui mi mostra il tweet che recitava “Daniel Radcliffe è la prima celebrità ad aver contratto il coronavirus”. Sono rimasto abbastanza spiazzato. Immagino che abbiano scelto me perché ho sempre l’aria malata quindi risulto credibile. Sono molto pallido. Detto questo sono onorato!

La prima celebrità hollywoodiana a essere stata toccata dalla cosa è Tom Hanks che è risultato positivo insieme a sua moglie Rita Wilson.

L’attore sessantatreenne si trovava nella Gold Coast in Queensland per girare il biopic di Elvis Presley diretto da Baz Luhrmann. Dopo un primo post in cui ha reso nota la questione, Tom Hanks ne ha postato un altro dove ha aggiornato nuovamente tutti noi circa le condizioni di salute sue e della sua consorte (trovate tutto in questo articolo).