Donald Glover ha pubblicato a sorpresa nel cuore della notte un nuovo album, intitolato

Il link alla nuova musica è stato diffuso apparentemente su Twitter da un fan e successivamente retwittato dal management dell’attore e cantante: l’album non è stato ancora pubblicato “ufficialmente” su piattaforme streaming o altri mezzi se non un sito ufficiale, donaldgloverpresents.com. Andando sul sito si vede quella che sembra essere una bozza della copertina del disco, cliccandovi sopra è possibile sentire 12 tracce, che includono collaborazioni con artisti come Ariana Grande e 21 Savage (inclusi i già noti Feels Like Summer, uscito nel 2018, e Warlords).

La promessa fatta nel 2017 di mandare in pensione Childish Gambino sembra quindi mantenuta, visto il titolo dell’album. All’epoca Glover aveva spiegato che Childish Gambino, nome ottenuto da un generazione di nomi Wu-Tang Clan, iniziava a sembrargli stantio: “Non c’è nulla di peggio di un terzo sequel, come un terzo film che ti fa dire: ancora?!”

Ricordiamo che anche nel 2018 Glover pubblicò a sorpresa This Is America, nel bel mezzo della messa in onda dell’episodio del Saturday Night Live, che stava conducendo. Il video musicale ottenne un grandissimo successo e vinse quattro Grammy (Glover divenne il primo artista hip-hop a vincere Record of the Year e Song of the Year).

Sul fronte recitativo, dopo aver lavorato a Il Re Leone, Glover è ora impegnato nella terza e quarta stagione della comedy Atlanta, che ha ottenuto un enorme successo su FX. Entrambe le stagioni usciranno nel 2021.