Un’altra produzione hollywoodiana si ferma a causa dell’emergenza data dal nuovo Coronavirus. Deadline riporta infatti che la MGM avrebbe deciso di mettere in pausa per due settimane le riprese di, un nuovo progetto sviluppato dallo sceneggiatore Bragi F. Schut e dalla Balboa Productions con Sylvester Stallone e Javon Walton.

Le riprese del film si sono tenute ad Atlanta fino a sabato scorso. Il film si aggiunge alla lunga lista di produzioni attualmente in pausa a causa dell’emergenza sanitaria. L’uscita di Samaritan nelle sale americane rimane ancora fissata all’11 dicembre.

Julius Avery (Overlord) sta dirigendo il progetto il cui cast comprende Sylvester Stallone, Javon Walton, Martin Starr (Silicon Valley), Pilou Asbæk (Game of Thrones), Dascha Polanco (Orange is the New Black) e Moises Arias (Hannah Montana).

La sceneggiatura di Samaritan è stata scritta da Bragi F. Schut (Escape Room).

La MGM svilupperà il film con Stallone e Braden Aftergood della Balboa, mentre Schut figurerà come produttore esecutivo. L’uscita del film nelle sale americane è prevista per l’11 dicembre 2020.

Vi terremo aggiornati, intanto potete trovare tutte le informazioni legate all’impatto dell’emergenza Coronavirus in questa pagina.

Cosa ne pensate di questa notizia su Samaritan con Sylvester Stallone e Javon Walton? Diteci la vostra nei commenti!