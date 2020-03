L’emergenza Coronavirus si sta facendo sentire in moltissime parti del mondo, anche nel Regno Unito. Non sono ancora molto chiare le misure restrittive che il Governo intende mettere in atto per contrastare l’avanzata del virus, tuttavia molti teatri nel Paese (e soprattutto a Londra) hanno già iniziato a cancellare o sospendere molti spettacoli. Tra questi c’è anche “Endgame” (Finale di Partita), opera teatrale scritta da Samuel Beckett che aveva come protagonisti

Il teatro Old Vic di Londra ha infatti annunciato che la situazione attuale non permette di andare avanti al meglio, decidendo così di sospendere le ultime due settimane di spettacoli di Endgame.

Gli spettacoli di Endgame con Daniel Radcliffe e Alan Cumming hanno iniziato la loro corsa al teatro Ol Vic di Londra il 27 gennaio 2020.

FONTE: TimeOut.com