L’attore australiano aveva pubblicato un video tutorial la scorsa settimana che lo vedeva intento a lavarsi accuratamente le mani, tuttavia in molti si sono lamentati con lui perché durante il “processo” nel suddetto video aveva lasciato il rubinetto dell’acqua aperto.

E proprio queste critiche hanno spinto Jackman a scusarsi per la disattenzione e a realizzare un nuovo video “aggiornato”: “Take #2. Avete ragione. Chiudete il rubinetto dell’acqua mentre vi lavate le mani. Accorgimenti intelligenti e salutari per te…. e per il pianeta”.

Take #2. You’re all absolutely right. Turn off the tap whilst washing your hands. Smart, healthy practices for you … and the planet.

🧼 🖐 🤚 🗺 #WashYourHands #SaveWater #world #HealthyLife pic.twitter.com/bygir5xjRN — Hugh Jackman (@RealHughJackman) March 15, 2020

Jackman è apparso negli ultimi anni sul grande schermo in progetti come The Front Runner – Il Vizio del potere e The Greatest Showman.

