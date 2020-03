Solo poche ore faha rivelato via Twitter di essere risultato positivo al Coronavirus, e per questo motivo di essersi messo in auto-isolamento.

Nonostante l’invito dell’attore a non farsi prendere dal panico per questa situazione, molti fan hanno espresso la loro preoccupazione verso Elba riversandosi su Twitter “al grido” di “Not Idris”, facendolo diventare di tendenza sul social.

Dopo la notizia anche James Gunn (con cui Elba ha lavorato nel cinecomic di prossima uscita The Suicide Squad) aveva invitato i fan a pregare e a rivolgere pensieri verso Elba.

Ecco alcuni tweet:

not idris elba too😭😭😭😭 pic.twitter.com/Zxm28y0Fmh — 🤡Jen the clown 🤡 (@Crazylovebird12) March 16, 2020

NOT IDRIS NOT MY MAN IDRIS pic.twitter.com/D5XfHVjLaw — lynn⁷ (@sanateeez) March 16, 2020

No. Not Idris. This Corona BITCH has overstepped the line now. It’s personal. https://t.co/U2wAlywRo8 — shay or whatever (@kipling_shay) March 16, 2020

not idris😔 fuck this virus bro pic.twitter.com/w0kbAcJp22 — anders (。•̀ᴗ-)✧ (@ANDERSBUTONDERS) March 16, 2020

not idris elba, coronavirus needs to back the f*ck up pic.twitter.com/m7c6hNTZgW — 𝓭𝓮𝓮⚡️ (@thislilstangirl) March 16, 2020

Come già noto da diverso tempo, il film sarà una via di mezzo tra un sequel e un reboot, e nel cast figureranno attori del primo film (anche se non proprio tutti). Tra i ritorni nel cinecomic diretto da James Gunn avremo Margot Robbie (Harley Quinn), Joel Kinnaman (Rick Flag), Viola Davis (Amanda Waller) e Jai Courtney (Boomerang).

Invece, i nuovi arrivati in The Suicide Squad saranno Idris Elba, David Dastmalchian, Daniela Melchior, John Cena, Flula Borg, Storm Reid, Peter Capaldi, Nathan Fillon, Joaquin Cosio, Mayling Ng, Sean Gunn, Juan Diego Botto, Taika Waititi, Alice Braga, Steve Afee, Tinashe Kajese, Jennifer Holland, Julio Ruiz, Pete Davidson e Michael Rooker.

Alla sceneggiatura e alla regia James Gunn, l’uscita è fissata per il 6 agosto 2021.

Come sapete, anche Tom Hanks e la moglie Rita Wilson hanno contratto il Coronavirus e stanno tenendo aggiornati i fan sulle loro condizioni.

Trovate tutte le notizie legate al Coronavirus in questo archivio.

FONTE: CB