Nel 2003 è approdato nelle sale, horror diretto da Ronny Yu che vedeva scontrarsi senza esclusione di colpi due dei più iconici mostri/killer del cinema horror, ovverodalla saga di Nightmare edalla saga di Venerdì 13. Il film aveva un budget di 30 milioni di dollari e ha incassato complessivamente in tutto il mondo 116.6 milioni di dollari.

In occasione dello scorso venerdì 13 marzo i due sceneggiatori della pellicola, ovvero Damian Shannon e Mark Swift, hanno risposto ad alcune domande dei fan sul progetto. Uno dei finali alternativi del lungometraggio prevedeva anche un cammeo di Pinhead, dal noto franchise di Hellraiser, e in virtù di ciò un fan ha chiesto ai due sceneggiatori se effettivamente Pinhead avrebbe avuto un ruolo più preponderante in un ipotetico sequel. I due hanno risposto: “Non te lo diremo perché vogliamo ancora farlo! Ci piacerebbe farne un’altro, ma è sempre bello avere anche un nuovo sguardo sul materiale, no? Abbiamo avuto la nostra occasione. Abbiamo scritto per Jason più di qualsiasi altra persona, credo. Lascia che qualcuno di nuovo subentri e gli dia altra linfa”.

Ecco la sinossi ufficiale di Freddy Vs Jason:

Freddy Krueger, stupratore e maniaco, rapì decine di bambini per poi essere bruciato in una fabbrica abbandonata dai genitori dei poveri sventurati. Da quel giorno, orribilmente sfigurato, Freddy viaggia con la forza della paura e del terrore generati dall’attività onirica da mente a mente uccidendo dopo lenta agonia e crudeltà psichiche i discendenti dei suoi giustizieri. Jason, ancora adolescente, fu lasciato nuotare da solo nel lago che rifletteva le tende del campeggio estivo. Affogò, senza che nessuno dei ragazzi preposti alla sicurezza si accorgesse della sua morte lenta e solitaria. Prima fu sua madre a giustiziare gli assassini e i loro successori. Poi, dal fondo oscuro e melmoso del lago, tornò lui. E da quel giorno furono oltre un centinaio i giovani decapitati o squartati. Ora, le strade dei due più terrificanti serial killer che la storia dell’umanità abbia mai conosciuto, si incontrano. E il mondo non sarà più lo stesso….

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un sequel di Freddy Vs Jason? Diteci il vostro parere nei commenti!

FONTE: CB