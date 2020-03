Due giorni fa,ha rivelato su Twitter di essere risultato positivo al Coronavirus e di essersi messo in auto-isolamento. L’attore spiegava in un video di sentirsi bene e di non avere alcun sintomo, ma di aver effettuato il tampone dopo aver appreso di essere stato probabilmente esposto al virus.

Dopo questo annuncio, Idris Elba è stato inondato di affetto da parte dei suoi fan, come vi abbiamo raccontato in un articolo in cui abbiamo raccolto un po’ di tweet.

Qualche ora fa, l’attore è tornato su Twitter con una live tramite la quale ha voluto aggiornare circa le proprie condizioni di salute e scagliarsi contro le fake news e teorie del complotto, specie quelle secondo le quali i neri sarebbero sostanzalmente immuni al nuovo Coronavirus.

Ci sono una marea di stupide, ridicole teorie del complotto secondo le quali i neri non possono prendere questo virus. Si tratta del metodo più rapido per far morire più gente nera. Per favore, dovete capire che potete prenderlo, capito? Basta con questi stupidi messaggi su WhatsApp sui neri che non si ammalano. È una fesseria. E ci fate sembrare degli stupidi. Dobbiamo essere tutti vigili, a prescindere dal colore della pelle. Questa malattia non fa discriminazioni di sorta. Basta diffondere quelle ca**ate: è una cosa stupida, sciocca e che può far ammalare più persone. Le persone devono attenersi ai fatti e devono capire la realtà della situazione, in maniera tale da potersi proteggere.

Più avanti nel video, Idris Elba specifica di essere ancora asintomatico, ma di essere comunque molto preoccupato circa la diagnosi in quanto asmatico:

Ho l’asma, quindi diciamo che beccarmi il corona non era di sicuro nella mia lista dei desideri.

Qua sotto trovate la diretta integrale:

Vi invitiamo a prendere visione di quanto indicato sul sito del Ministero della Salute in merito al nuovo Coronavirus.

Trovate tutte le notizie legate al Coronavirus in questo archivio.