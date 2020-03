Secondo quanto riportato da Deadline avrebbe firmato un accordo con Cinema Libre Studio per dirigere un dramma intitolato

La sceneggiatura del progetto è firmata dallo stesso Foxx e da Donald Ray “Speedy” Caldwell. La trama del lungometraggio narra la storia di due fratelli che diventano pastori in due chiese differenti della stessa comunità. Il primo fratello sviluppa un’idea di chiesa moderna, con una congregazione che sfrutta la tecnologia, dispositivi digitali e bancomat. L’altro fratello segue invece un percorso più umile che porterà la sua chiesa al declino con un forte bisogno di soldi.

Cinema Libre Studio si occuperà della produzione del progetto insieme a Fight to Fame Films. Rodney Mason della Fast Mouse Films figurerà invece come produttore esecutivo. Le riprese del film dovrebbero iniziare a fine anno.

Ricordiamo che Jamie Foxx ha già fatto il suo debutto alla regia nel film di prossima uscita All-Star Weekend. Recentemente lo abbiamo visto invece sul grande schermo al fianco di Brie Larson e Michael B. Jordan in Il Diritto di Opporsi ma anche in Robin Hood – L’origine della Leggenda e in Baby Driver – Il Genio della Fuga.

Prossimamente apparirà invece in progetti come il remake di Il Mucchio Selvaggio diretto da Mel Gibson, in Signal Hill e in Groove Tails, oltre che nelle vesti di doppiatore nel film Pixar di prossima uscita Soul.

