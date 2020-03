In attesa di scoprire che ne sarà del film di Mad Max , oggi apprendiamo alcuni dettagli su, il nuovo film di George Miller con

A fine 2019 Deadline riportava che la pellicola sarebbe stata “visivamente molto potente, ma praticamente l’opposto di Fury Road. Sono quasi tutti interni e ci sono moltissimi dialoghi“, e oggi scopriamo qualcosa in più.

Illuminerdi ha messo le mani sulla sinossi preliminare della storia descritta come un “Aladdin per adulti“. Il film ruota attorno a una donna inglese sola che decide di andare in vacanza a Istanbul. Qui trova una bottiglia che contiene un jinn che le regala la possibilità di cambiare vita garantendole tre desideri.

Tilda Swinton interpreterà, naturalmente, la protagonista solitaria, mentre Idris Elba il genio.

Le riprese dovevano cominciare a maggio, ma vista la pandemia per l’emergenza Coronavirus (con Elba tra l’altro positivo), la produzione slitterà a data da destinarsi. Ne consegue che anche il nuovo Mad Max dovrà necessariamente adeguarsi al nuovo calendario visto che la lavorazione sarebbe dovuta partire dopo Three Thousand Years of Longing.

