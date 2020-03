Alla fine, per me, l’esperienza di vedere un film implica alzarmi dal divano, andare al cinema, sedermi con amici o estranei e apprezzare l’arte (o la spazzatura!) che lampeggia sul grande schermo.

L’ emergenza Coronavirus sta avendo un impatto su praticamente ogni ramo dell’industria, avendo paralizzato quasi l’intero pianeta: tra i primi settori a essere colpiti c’è anche quello dei cinema, che ha completamente chiuso i battenti, e in un saggio pubblicato da Empire ha voluto esprimere solidarietà nei confronti degli esercenti colpiti:

Cosa può fare un amante del cinema in questo periodo per sostenere le sale?

Un modo per mostrare il vostro supporto è diventare membro del vostro cinema preferito. Dopo che avrete letto questo mio messaggio, perché non fate un abbonamento per voi o per qualcuno che vi sta vicino? Comprate alcune gift card. Donate, quando potete. Prendete in considerazione l’idea di non farvi risarcire l’abbonamento. Certo, può darsi che non riusciate ad andare al cinema mei prossimi mesi, ma vi sentirete bene sapendo di aver dato una mano adesso, anziché scoprire più avanti che la vostra “chiesa cinematografica” locale è stata costretta a chiudere definitivamente.

Io stesso ho comprato abbonamenti ai cinema che frequento pur non avendo ancora avuto l’opportunità di usarli. Non è un lusso che si può concedere chiunque, ovviamente, ma per chi può… pensate ai lavoratori del vostro cinema preferito: potrebbero aver appena perso il lavoro. Questo potrebbe aiutarli a riavere il loro posto di lavoro quando i cinema riapriranno.