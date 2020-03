In un’intervista per l’ultimo numero di Empire e il produttorehanno parlato die delle differenze rispetto al primo capitolo con particolare riferimento alle sequenze aeree.

“La differenza in questo film è che [in Top Gun] mettemmo degli attori all’interno di F-14 e non riuscimmo a usare neanche un fotogramma, eccetto alcune inquadrature con Tom, perché diedero tutti di stomaco” ha spiegato il produttore. “Per questo film Tom si è assicurato di far volare davvero gli attori negli F-18“.

Cruise ha poi aggiunto:

Ho detto allo studio: “Non sapete quanto sarà difficile realizzare questo film, nessuno l’ha mai fatto prima”. Le scene aeree non sono mai state girate così e non so se lo faranno mai, in tutta onestà.

Il lungometraggio debutterà nei cinema statunitensi – salvo eventuali slittamenti vista l’attuale emergenza – il 24 giugno.

Il cast di Top Gun: Maverick – in arrivo il 16 luglio 2020 in Italia – è formato da Tom Cruise, Val Kilmer, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Ed Harris, Miles Teller, Glen Powell, Monica Barbaro, Charles Parnell, Jay Ellis, Bashir Salahuddin, Danny Ramirez, Lewis Pullman, Manny Jacinto, Kara Wang, Jack Schumacher, Greg Tarzan Davis, Jake Picking, Raymond Lee, Jean Louisa Kelly e Lyliana Wray.

Joseph Kosinski, già regista di Oblivion, si è occupato della regia. Seguito del cult del 1986 di Tony Scott, Top Gun 2 è stato scritto da Peter Craig, Justin Marks ed Eric Warren Singer.

La sinossi:

Dopo più di trent’anni di servizio nella Marina, il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) è proprio dove vorrebbe essere: un pilota coraggioso che può spingersi oltre ogni limite, cercando di schivare l’avanzamento di carriera che metterebbe un freno alla sua libertà. Quando viene chiamato ad allenare un distaccamento di allievi dell’accademia Top Gun per una missione specializzata che nessuno al mondo ha mai portato a compimento, Maverick incontra il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome in codice “Rooster”: è il figlio dell’amico di Maverick, il Tenente Nick Bradshaw, detto “Goose.” Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick deve confrontarsi con le sue paure più profonde, fino ad una missione che richiederà il sacrificio ultimo di quelli che sceglieranno di parteciparvi.

