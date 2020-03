Doveva arrivare nelle sale italiane l’11 giugno, e invece è arrivato in direct-to-VOD:, il debutto sul grande schermo della regista di videoclip Autumn de Wilde tratto dal classico di Jane Austen e scritto da Eleanor Catton, è disponibile dal 19 marzo su CHILI.

Già vi avevamo segnalato che negli USA la Universal ha deciso di distribuire direttamente a noleggio film di prossima uscita come Trolls World Tour: in Italia il primo esperimento è invece la pellicola con protagonista Anya Taylor-Joy, che su CHILI è disponibile al prezzo di 15,99 euro. Resta ancora da capire se anche film come L’Uomo Invisibile (che doveva uscire settimane fa) e Trolls World Tour arriveranno con la stessa soluzione nel nostro paese. Questa la descrizione pubblicata sulla piattaforma VOD:

L’avresti visto al cinema, ora lo trovi direttamente su CHILI da guardare in anteprima assoluta comodamente a casa, dalla tua poltrona preferita.

Emma è il nuovo adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Jane Austen, pubblicato per la prima volta nel 1815. Il film, che segna il debutto sul grande schermo della regista Autumn de Wilde, racconta la storia di Emma Woodhouse giovane donna bella, intelligente e un pò viziata, molto lontana dall’idea dall’amore romantico. Emma non mostra infatti alcun interesse sentimentale per gli uomini che incontra, ma ama combinare matrimoni per gli altri. Emma commetterà alcuni errori importanti dettati dalla sua inesperienza e si troverà a vivere relazioni sbagliate e compiere passi falsi per trovare l’amore che invece è sempre stato davanti a lei.

Nel cast di questa versione troviamo anche Gemma Whelan (Mrs. Weston), Josh O’Connor (Mr. Elton), Bill Nighy (Mr. Woodhouse), Mia Goth (Harriet Smith) e Callum Turner (Frank Churchhill).

Tra i vari adattamenti cinematografici ricordiamo la revisione moderna Ragazze a Beverly Hills (1995), Emma con Gwyneth Paltrow (1996), la miniserie della BBC con Kate Beckinsale (1996).

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti o sul forum!