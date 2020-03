Grazie a Impawards possiamo ammirare un nuovo poster di, crime movie diretto da Clark Duke con

Il progetto segue le vicende di una coppia di trafficanti di droga di basso livello, Kyle (Hemsworth) e Swin (Duke) che lavorano ber un boss della droga Frog (Vaughn). Ma quando un accordo non finisce per il meglio delle mortali conseguenze si abbatteranno su Kyle e Swin.

Del cast di Arkansas fanno parte anche Michael Kenneth Williams (12 Anni Schiavo, Boardwalk Empire), Vivica A. Fox (Independence Day, Kill Bill), Eden Brolin (Yellowstone, Beyond), Chandler Duke (Veronica Mars) e John Malkovich (The New Pope).

Il film arriverà in alcune sale selezionate degli Stati Uniti il 1° maggio. Potete vedere il poster qua sotto:

Di recente abbiamo visto Liam Hemsworth sul grande schermo in Il Duello, Killerman, Independence Day – Rigenerazione e sul piccolo schermo nella commedia Non è Romantico?. Vince Vaughn è apparso invece in Seberg, Una Famiglia al Tappeto e in Cell Block 99: Nessuno può fermarmi.

