Nel 2016 ha debuttato nelle sale, sequel di. Un terzo capitolo del franchise era stato messo in cantiere, anche se non ci sono notizie sul progetto da ben 4 anni.

A tal proposito ComingSoon.net, parlando con Jesse Eisenberg (uno dei protagonisti principali dei primi due film) ha chiesto notizie sul progetto. Ecco la sua risposta:

Di tanto in tanto sento degli amici, gli altri attori del film, che mi dicono “Oh, ho sentito qualcosa al riguardo, e io “Davvero? Cosa hai sentito?”. Ma tutto ciò che mi dicono è “Oh, ho sentito che ci stanno ancora lavorando”. Non ho sentito nulla, mi chiedo se ci siano del limiti per quel tipo di cose, perché se il tempo va avanti l’interesse potrebbe calare per il progetto.

Il secondo capitolo del franchise, Now You See Me 2, pur non essendo stato un trionfatore al botteghino americano (ha incassato poco più di 65 milioni di dollari), ha sbancato nelle sale di tutto il mondo guadagnando complessivamente 269 milioni di dollari. Il primo capitolo invece, costato 75 milioni di dollari, ne ha incassati 117 a livello nazionale e 351 in tutto il globo.

La sinossi:

Un anno dopo aver battuto l’FBI e essersi conquistati l’adulazione pubblica con i loro incredibili spettacoli, i Quattro riemergendo in Now You See Me 2 soltanto per trovarsi faccia a faccia con un nuovo nemico che li costringe a mettere in atto uno delle più pericolosi truffe in assoluto.

Jon M. Chu ha diretto su uno script di Pete Chiarelli (Ricatto d’amore) e Ed Solomon. Il film è approdato nelle nostre sale il 9 giugno 2016.

Del cast della seconda pellicola (uscita nelle nostre sale il 10 giugno) facevano parte Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Dave Franco, Daniel Radcliffe, Lizzy Caplan, Jay Chou, Sanaa Lathan, Michael Caine e Morgan Freeman.

Cosa ne penate? Ditecelo nei commenti!