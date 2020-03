La scorsa settimanaha fatto parlare di sé rivelando, su Instagram, di aver scoperto improvvisamente dell’espansione del Coronavirus come pandemia in tutto il mondo dopo essersi isolato per dodici giorni nel deserto.

Nonostante in quel lasso di tempo la star avesse pubblicato dei nuovi contenuti come un video in cui si arrampicava su un ponte abbandonato a Kiev e si scatta dei selfie (!), era diventato ovvio che si trattava di materiali diffusi in rete dal team che gestisce i suoi social.

Nel post condiviso sulla piattaforma, l’attore, cantante e regista scriveva:

Wow. 12 giorni fa ho inziato una meditazione silenziosa nel deserto. Eravamo totalmente isolati. Nessun telefono, nessuna comunicazione etc. Non avevamo idea di cosa stava succedendo fuori dalla struttura. Ieri mi sono ritrovato in un mondo molto diverso. Un mondo che è stato cambiato per sempre. Una cosa pazzesca – come minimo. Ricevo messaggi di amici e famigliari in giro per il mondo e sto cercando di capire cosa sta succedendo. Spero stiate bene. Mando energie positive a tutti. Ora Jared Leto è tornato sui social lanciando una nuova iniziativa. Con un Tweet ha informato la sua platea di follower di aver dato inizio al Jared Leto Cinema Club, e al relativo live tweet, esortando appunto le persone a seguire la pellicola insieme a lui. Il primo lungometraggio scelto è il leggendario “Una Pazza Giornata di vacanza” (Ferris Bueller’s Day Off) capolavoro di John Hughes datato 1986.

Nel film:

Ferris Bueller, allievo di un noioso liceo americano, decide di marinare la scuola in una bella giornata di primavera. Convince perciò i genitori di sentirsi male e informa i compagni di dover subire un’operazione al rene. Nel frattempo fa credere al preside Rooney che è morta la nonna della sua ragazza, Sloane Peterson, in modo da farla uscire da scuola. Così, Ferris se ne va in giro per Chicago con lei e con Cameron Frye, il suo migliore amico, sulla Ferrari rossa del padre di quest’ultimo, superando la gelosia della sorella minore Jeannie e le sospettose indagini del preside, il quale è deciso a smascherare il vistoso inganno dell’allievo.

Ecco un po’ di Tweet condivisi da Jared Leto:

I'm watching Ferris Bueller's Day Off tomorrow at 1PM PST. Let's watch it together🕺🏻I'll be live tweeting #JaredLetoCinemaClub Where to watch:

Streaming on Netflix or avail to rent on YouTube, Amazon, iTunes Who's coming? Anyone? Anyone? pic.twitter.com/h5lBEPRt11 — JARED LETO (@JaredLeto) March 21, 2020

