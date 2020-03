La pandemia di Coronavirus sta provocando già da settimane la cancellazione e il rinvio di eventi in tutto il mondo: da ultime le Olimpiadi di Tokyo, che sono state spostate al 2021. Ma una convention che non è stata ancora toccata è il San Diego Comic-Con , che si terrà dal 23 al 26 luglio nella metropoli californiana.

La più grande fiera del fumetto degli Stati Uniti viene gestita da Comic-Con International, che si occupa anche della WonderCon, che si doveva tenere ad aprile ad Anaheim (CA) e che è già stata rinviata da qualche giorno. Al momento l’organizzazione non ha ancora preso una decisione definitiva sul Comic-Con, che ogni anno ospita più di 135mila visitatori da tutto il mondo (inclusa la redazione di BadTaste). È di questi giorni, però, la notizia che il Centro Congressi che solitamente accoglie la manifestazione verrà utilizzato come rifugio per i senzatetto (che sono tantissimi a San Diego) durante l’emergenza COVID-19, che potrebbe protrarsi anche per mesi.

“Elogiamo le azioni messe in atto dalla città per offrire sostegno aggiuntivo alle persone più vulnerabili della nostra comunità in questo periodo di difficoltà senza precedenti,” ha dichiarato ufficialmente Comic-Con al San Diego Union-Tribune. “Mentre continuiamo a valutare le possibili date del WonderCon, stiamo lavorando sul Comic-Con. Al momento, la nostra speranza è che l’evento si tenga regolarmente dal 23 al 26 luglio.”

Il quotidiano ha parlato anche con Joe Terzi, dell’ente del turismo di San Diego: “Siamo in costante contatto con il Comic-Con, che ha appena dovuto affrontare la difficile gestione del rinvio del WonderCon. Nella nostra ultima conversazione, la settimana scorsa, ci hanno detto che stanno continuando a lavorare regolarmente e che intendono ancora mantenere il Comic-Con a luglio. Logisticamente è un evento molto complesso, e devono fare ancora molto lavoro, come è accaduto per più di 40 anni. […] Se decideranno di spostarlo, dovranno notificarcelo, e quindi la mia opinione è che prenderanno una decisione entro giugno”.

Vi terremo aggiornati!