è al lavoro insieme a Jonathan Kasdan su una serie sequel di, noto film fantasy degli anni ’80. La serie in questione arriverà direttamente sulla piattaforma streaming di Disney+ nei prossimi anni, secondo gli ultimi aggiornamenti.

Per molto tempo attori e addetti ai lavori hanno parlato di un ipotetico sequel del lungometraggio. E ora al coro si aggiunge anche Kevin Pollak, attore visto di recente nella serie La Fantastica Signora Maisel (Amazon Prime Video), che nel film di Ron Howard vestiva i panni di Rool.

Parlando con Forbes l’attore ha rivelato di essere interessato a tornare in un ipotetico sequel del film:

Se mi venisse chiesto, sì, mi piacerebbe farlo. Va considerata come una possibilità perché Ron Howard ha scritto su Twitter di essere interessato a dove si trovi Willow dopo tutti questi anni. Passò da semplici rumour a una sua dimostrazione di interesse. Non ho sentito parlare di alcun piano produttivo né di un copione scritto. Quando Ron disse di voler riprendere in mano il progetto con lo stesso attore, Warwick Davis nei panni di Willow, è stato il primo indizio che mi ha fatto pensare che anche Rick Overton e io potremmo essere chiamati a tornare. Da allora non ho più sentito nulla al riguardo. Ovviamente sarei aperto all’idea al 100%. È stata una parte incredibilmente divertente da interpretare. Mi piacerebbe farlo di nuovo, assolutamente.

Ecco la descrizione ufficiale di Willow:

Willow viene ricordato come il primo lungometraggio in cui sono stati applicati effetti di morphing digitale. Willow, contadino di un piccolo villaggio di nelwin (simili agli hobbit) aspira a diventare uno stregone. Un giorno trova una bambina daikin (cioè umana) abbandonata sul fiume. La bimba è una principessa predestinata a sconfiggere la malvagia strega regina Bavmorda, che in precedenza aveva fatto uccidere la madre e la nutrice della bambina per scampare alla profezia. Willow, dal cuore buono, deve portare la bambina dal suo popolo ma incontrerà mille peripezie. Con l’aiuto del guerriero Madmartigan, di due folletti e dell’anziana strega Fin Raziel (intrappolata in forma animale) Willow affronterà e sconfiggerà la strega.