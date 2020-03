Anya Taylor-Joy sarà la protagonista del nuovo Mad Max?

All’interno di un report di Variety dedicato all’impatto che l’emergenza nuovo Coronavirus sta avendo sull’industria del cinema, sono contenuti alcuni interessnti dettagli su Mad Max: Furiosa, il prequel di Fury Road.

Il magazine spiega che George Miller vorrebbe cominciare le riprese nel corso del 2021 e che si sarebbe già incontrato con Anya Taylor-Joy (Glass, The Witch) per parlare del ruolo di Furiosa. Se questa voce verrà confermata, a prescindere dal casting effettivo di Anya Taylor-Joy o di un’altra attrice di età simile, diventerà palese che la pellicola sarà ambientata ben prima di Fury Road dove l’Imperatrice Furiosa è stata interpretata da Charlize Theron.

Ovviamente vi terremo aggiornati circa gli eventuali sviluppi della cosa e l’eventuale ingaggio di Anya Taylor-Joy come protagonista della pellicola.

Qualche settimana fa abbiamo proposto il rumour secondo il quale Yahya Abdul-Mateen II, che abbiamo avuto modo di vedere nella serie TV di Watchmen, in Aquaman e presto ritroveremo in Candyman, potrebbe entrare a far parte del cast del prequel di Mad Max: Fury Road dedicato a Furiosa.

Poi è toccato a quello che vedeva George Miller interessato ad avere nel cast la star di Killing Eve Jodie Comer e Richard Madden (Il Trono di Spade, Rocketman).

Venivano forniti anche un poì di dettagli sul personaggio che dovrebbe essere interpretato proprio da Richard Madden e che dovrebbe chiamarsi Dementus. Viene descritto come “incredibilmente bello, una faccia d’angelo sfregiata da una profonda ferita sulla fronte tenuta insieme da graffette lucenti”. Quanto a quello di Yahya Abdul-Mateen II, battezzato genericamente e provvisoriamente come “Maschio 2” viene indicato come un personaggio con presenza e statura.

Cosa ne pensate di questo aggiornamento sul prequel di Mad Max: Fury Road? Vi piacerebbe vedere Anya Taylor-Joy nei panni di una giovane Furiosa? Come al solito, potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!