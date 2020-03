a ruota libera.

Dalla sua casa di Los Angeles, dove si trova in auto isolamento, il celebre regista inglese ha parlato con Variety dell’emergenza Coronavirus, delle risposte date dai politici senza dimenticare di fornire qualche aggiornamento sullo stato della produzione del suo The Last Duel, le cui riprese, che si stavano svolgendo in Francia, sono state interrotte per via della pandemia.

Cominciamo proprio con il commento di Ridley Scott circa la risposta che, nello specifico, negli USA è stata data a questa emergenza:

Questo tizio coi capelli arancione [Donald Trump, ndr.] che, nello specifico, ci sta governando mi pare letteralmente un fuori di testa, no? Il Governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo si sta facendo un nome. Guardando ai politici che stanno governando il mondo, che nella metà dei casi sono degli idioti e nell’altra metà dei dittatori, mi sembra che le eccezioni siano davvero poche.

Su The Last Duel spiega:

Ovviamente abbiamo messo il film in pausa. Abbiamo girato in Francia per un mese e abbiamo deciso che era meglio fermare tutto per il tempo necessario. Dopo un mese, posso dire che era già fantastico. Si svolge nel 1360, siamo tornati nella Francia medievale, una cosa molto interessante. Dovevamo comunque prenderci una settimana di pausa per spostare la lavorazione in Irlanda e, a quel punto, ho detto “Già che ci siamo fermiamoci ora e torneremo quando si potrà”.

Ridley Scott, classe 1937 e quindi cresciuto durante la Seconda Guerra Mondiale, ha anche un suggerimento da dare alla classe politica:

Sono un figlio della guerra e, a quel tempo, i ben venivano razionati. Non potevi fare razzie di cibo. Avevamo dei librettini dove venivano indicati i quantitativi di roba che potevi acquistare. Lo dovrebbero fare anche ora, visto che la gente compra più di quanto abbia bisogno e, sicuro, del cibo verrà sprecato. Pure in Inghilterra, santa miseria, Boris [Johnson] mettiti in testa quel cavolo di cappello pensatore perché anche noi ora stiamo parlando da un iPhone, che può essere un perfetto distributore di coupon per limitare gli acquisti nei negozi. E in quella maniera puoi ottenere l’ordine. Bisogna mantenere l’ordine e restare calmi.

Ambientata nel 1386, la storia è incentrata sulle vicende di un cavaliere normanno che torna dalla guerra e scopre che la moglie ha accusato il suo vecchio amico di averla stuprata. La corte francese deciderà il destino dell’accusato attraverso un processo a singolar tenzone tra i due.

Damon e Affleck hanno scritto la sceneggiatura con Nicole Holofcener: è la prima volta che i due tornano a scrivere insieme dopo l’Oscar per Genio Ribelle. Nelle fasi iniziali doveva essere Affleck il protagonista con Matt Damon; dopo una serie di sviluppi l’attore è passato in secondo piano come non protagonista a favore di Driver.

Lo script era stato inizialmente acquisito dalla Fox, ma è poi passato alla Disney, che ha deciso di dare il via libera alla pellicola.

In cantiere per Ridley Scott ci sarebbe anche un film sulla saga di mago Merlino, le cui riprese sarebbero dovute partire lo scorso autunno, ma di cui non abbiamo avuto aggiornamenti.

