I Walt Disney Studios e 20th Century Studios hanno anticipato l’uscita in versione digitale di, il film con Harrison Ford basato su una sceneggiatura di Michael Green (Logan – The Wolverine) e diretto da(I Croods).

La pellicola è disponibile per l’acquisto dal 27 marzo. Ricordiamo che l’emergenza sanitaria ha già spinto molte major ha rilasciare proprio in noleggio digitale (principalmente negli Stati Uniti) molte altre pellicole come ad esempio Onward – Oltre la Magia, Bloodshot, Trolls World Tour, Birds of Prey e molti altri titoli.

Qui di seguito trovate la sinossi del romanzo:

La vita di Buck, cane di razza abituato al clima mite e alla tranquillità degli Stati Uniti del Sud, ha un’improvvisa svolta quando, per una scommessa persa, è venduto e spedito al Nord, come cane da slitta. Piegato all’obbedienza da un esperto allevatore, riesce a far fronte alle nuove esigenze e a sopravvivere alle privazioni e al clima inclemente. Ma qualcosa è cambiato in lui: nel suo comportamento riaffiorano istinti sopiti. Buck sente crescere, sempre più forte, il contrasto tra natura e educazione, tra amore per il padrone e slancio incontenibile verso la libertà.

Il film è arrivato nei cinema italiani lo scorso 20 febbraio con la Disney.

