Ryan Gosling figurerà come produttore assieme a Ken Kao e sarà anche il protagonista: l’accordo è stato raggiunto da Michael De Luca che di recente ha preso le redini della gestione cinematografica dello studio (MGM Motion Picture Group). Al momento sono in corso le trattative finali.

Il romanzo, ancora inedito, è descritto come il racconto solitario di un astronauta su una navicella spaziale a cui viene chiesto di salvare il pianeta. Deadline spiega che ci sono “alcuni brillanti colpi di scena, ma il tono sarà coerente con quella ingenuità che ha reso The Martian una storia avvincente“.

Il romanzo sarà pubblicato nel corso della primavera 2021 dalla Penguin Random House. L’altro romanzo di Weir, Artemis – La prima città sulla luna, è invece stato affidato a Phil Lord e Chris Miller, anche se non ci sono stati ancora aggiornamenti.

La storia è ambientata su Artmes, la prima città costruita sulla Luna. Protagonista è la criminale Jazz Bashara che, in un contesto urbano fatto di ricchi turisti della terra ed eccentrici miliardari, si ritroverà al centro di un potenziale colpo grosso, con in palio una ricompensa al di sopra di ogni aspettativa. Tuttavia, scoprirà che la posta in gioco riguarderà la sopravvivenza della stessa Artemis, e che i rischi sono molto più alti di quanto non si possa immaginare.