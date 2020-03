Dopo il trailer è approdato in rete anche il primo poster di, il film d’animazione prodotto da BRON Animation che arriverà sulla piattaforma il 22 aprile.

La pellicola è tratta dal celebre libro per bambini del 2008 scritto da Lois Lowry, e racconta le vicende di quattro bambini che, convinti che starebbero meglio senza i loro genitori egoisti, architettano un piano astuto per mandarli in vacanza intraprendendo poi un’avventura vorticosa per scoprire cosa significhi davvero essere una famiglia moderna.

Potete vedere il poster qua sotto:

La famiglia Willoughby è prodotto da Luke Carroll, Brenda Gilbert e Aaron L. Gilbert, su sceneggiatura e regia di Kris Pearn (co-regista di Piovono Polpette 2). Ricky Gervais, che figura tra i doppiatori originali insieme a Martin Short, Terry Crews, Jane Krakovski, Alessia Cara e Will Forte, è anche produttore esecutivo.

BRON Animation è una divisione relativamente nuova di BRON Studios, azienda canadese che si è occupata di produzioni come The Mule, Joker e Ghostbusters: Afterlife.

