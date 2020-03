Secondo quanto riportato da Variety la Neon (che recentemente ha distribuito nelle sale americane Parasite) si è aggiudicato i diritti di distribuzione di, revenge thriller con protagonistadiretto da Michael Sarnoski.

Il progetto, scritto da Sarnoski e basato su una storia di Sarnoski e Vanessa Block e segue un cacciatore di tartufi (Cage) dell’Oregon che viene costretto a tornare a Portland e a fare i conti con il proprio passato dopo il rapimento del suo maiale da caccia.

Del cast fa parte anche Alex Wolff (Hereditary – Le Radici del Male). Il film non ha ancora una data di release nelle sale fissate a causa dell’emergenza sanitaria che il mondo sta attraversando.

Tra i produttori del lungometraggio troviamo Dimitra Tsingou, Thomas Benski, Ben Giladi, David Carrico, Adam Paulsen, Dori Rath, Joseph Restaino e Tisch, oltre che Sarnoski e Vanessa Block che si occuperanno di finanziare il progetto attraverso la Pulse Films.

Ricordiamo inoltre che tra gli ultimi progetti di Cage ci sono titoli come Color Out of Space e Grand Isle. Prossimamente apparirà in lungometraggi come Prisoners of the Ghostland e 10 Double Zero.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!