, il noto compositore polacco diventato celebre grazie ai lavori fatti per importanti pellicole hollywoodiane come Shining di Stanley Kubrick e L’Esorcista di William Friedkin, si è spento domenica nella sua casa di Cracovia, in Polonia.

Aveva 86 anni.

In un comunicato spedito per e-mail alla Associated Press dalla Ludwig van Beethoven Association, fondata da sua moglie Elzbieta, viene riportato che Krzysztof Penderecki era gravemente malato da tempo e che il suo decesso non è imputabile al nuovo Coronavirus, visto che era stato sottoposto a tampone e risultato negativo al COVID-19-

https://t.co/QNPKVGXUOR What sad news to wake to. Penderecki was the greatest – a fiercely creative composer, and a gentle, warm-hearted man. My condolences to his family, and to Poland on this huge loss to the musical world. https://t.co/fRyy53aaEJ — Jonny Greenwood (@JnnyG) March 29, 2020

Come ci ricorda Wikipedia:

Penderecki è uno dei pochi compositori di musica contemporanea il cui nome sia giunto con successo anche presso il grande pubblico grazie all’utilizzo di alcune sue composizioni in due celebri film: The Exorcist, di William Friedkin, e in Shining di Stanley Kubrick. In quest’ultimo, il brano De Natura Sonoris nr. 2 – una delle composizioni di Penderecki usate da Kubrick per la nota pellicola del 1980, insieme a Jutrznia (o Utrenja), The Awakening of Jacob e Polymorphia – contribuisce notevolmente ad aumentare il clima di tensione e di suspense nel film, grazie ai suoi caratteri striduli e interrotti. Nel 1961 ha composto un’opera in onore delle vittime di Hiroshima, Trenodia per le vittime di Hiroshima: in questo brano, scritto per 52 archi, Penderecki utilizza i cluster e i glissato; il tempo musicale non si misura in battute, ma in secondi. Anche questa composizione è stata resa celebre sia per l’utilizzo cinematografico a commento di una sequenza del film I figli degli uomini (2006) di Alfonso Cuarón, che in quello televisivo nella ottava parte della serie Twin Peaks (2017). È stato personalmente molto legato a Giovanni Paolo II, al quale ha dedicato alcune composizioni.

In aggiunta a quanto riportato da questo estratto dell’enciclopedia libera, vale la pena notare che le musiche del compositore sono state impiegate da David Lynch in Cuore Selvaggio, Inland Empire e nell’ultima stagione di Twin Peaks, nonché da Peter Weir in Fearless.

Nel 2012 Krzysztof Penderecki collaborò anche con Jonny Greenwood, chitarrista dei Radiohead.

https://www.youtube.com/watch?v=RjEdK1h1Fto