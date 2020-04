Le riprese di, il film conprodotto dallae ispirato alla popolare IP videoludica, dopo anni di false partenze e repentini stop, erano finalmente pronte a cominciare nel mese di marzo.

A causa della pandemia del nuovo Coronavirus originatosi a Wuhan, in Cina, e poi propagatosi in tutto il mondo, la Sony ha deciso, a metà del mese scorso, di mettere in pausa per almeno sei settimane la produzione dell’atteso moviegame anche se, chiaramente, non è da escludere che questo periodo di “fermo” possa proseguire ben oltre.

In una live su Instagram che ha visto come protagonisti Justin Bieber e Tom Holland è stato lo stesso attore a rivelare una curiosità sulle dinamiche dello stop a Uncharted:

Justin Bieber: Che stai facendo? Anzi che stavi facendo? Dovevi girare un qualche film in questo periodo? Tom Holland: Eravamo al primo giorno, sto facendo questo film intitolato Uncharted che è basato su un videogame – siamo andati sul set per il primo giorno di riprese ma poi hanno chiuso tutto. Ero a Berlino e quindi sono dovuto tornare a casa qua a Londra.

tom holland and justin bieber. that's it. that's the tweet. pic.twitter.com/o9kKSY8Ici — tara (@StayBiebsTweet) March 31, 2020

I protagonisti della pellicola saranno Tom Holland, interprete del giovane Nathan Drake, e Mark Wahlberg che vestirà i panni di Victor Sullivan, il mentore del celeberrimo cacciatore di tesori dell’omonima serie sviluppata dalla Naughty Dog. Insieme a loro anche Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati Gabrielle.

Ricordiamo che allo script, in passato, hanno lavorato Joe Carnahan, David Guggenheim, Eric Warren Singer, Jonathan Rosenberg e Mark Walker. L’ultima versione della sceneggiatura è di Art Marcum, Matt Holloway e Rafe Judkins. I registi coinvolti finora nel lungo e travagliato sviluppo del film sono stati David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon e Shawn Levy, oltre a Dan Trachtenberg.

Cosa ne pensate di questo aneddoto raccontato da Tom Holland sul film di Uncharted? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!