giovedì scorso hanno fatto una generosa donazione per istituire un fondo rivolto alle persone più colpite a causa dell’emergenza Coronavirus.

DiCaprio e Powell Jobs hanno donato insieme 5 milioni di dollari, la Apple ha contribuito con altri 5 milioni, mentre Winfrey e la Ford Foundation hanno contribuito con un milione di dollari ciascuno. La campagna su GoFund per l’America’s Food Fund ha toccato quota 13 milioni di dollari con un obiettivo di 15.

L’obiettivo dell’America’s Food Fund (che lavorerà a stretto contatto con altre organizzazioni come la World Central Kitchen e Feeding America) è assicurarsi che i meno abbienti abbiano accesso al cibo durante questa pandemia.

“Alla luce di questa crisi, organizzazioni come World Central Kitchen e Feeding America ci hanno ispirato con il loro impegno a fornire cibo alle persone bisognose più vulnerabili. Li ringrazio per il loro operato in prima linea. Meritano tutto il nostro supporto” ha dichiarato DiCaprio.

“Abbiamo l’occasione di unire le forze e sostenere i nostri vicini in questo momento di bisogno critico” si legge sul sito della raccolta fondi.

Ricordiamo che per aiutare le persone a far fronte all’emergenza Coronavirus, oltre a Leonardo DiCaprio e a Oprah, in campo sono scesi anche James McAvoy e Mark Rylance.