La quarantena ha spinto in qualche modo la pop stara dare sfoggio delle sue doti attoriali ricreando delle divertenti scenette tratte da, la commedia del 1998 con protagonista

Tali scene, approdate sul web, hanno ovviamente attirato l’attenzione dello stesso Sandler che ha simpaticamente approvato l’iniziativa.

Ecco il tweet di risposta di Sandler insieme al video:

Bobby Boucher approves of this message https://t.co/8v17zfGkA6 — Adam Sandler (@AdamSandler) April 6, 2020

Ricordiamo che Ariana Grande ha avuto un piccolo cammeo in Zoolander 2, film di Ben Stiller del 2016. E recentemente ha realizzato insieme a Lana Del Rey e Miley Cyrus la canzone “Don’t Call me Angel” per il nuovo film di Charlie’s Angels.

Qua sotto potete leggere la sinossi di Waterboy (tramite Wikipedia):

Adam Sandler interpreta il ruolo di un ragazzo ritardato alle prese con il football americano, prima come porta acqua di una squadra universitaria (da qui il titolo “Waterboy”) e poi come giocatore di talento. Inizialmente i compagni di squadra lo trattano male ma quando Bobby inizia a far vincere la squadra con il suo grande talento le cose cambiano.

Waterboy, film con Adam Sandler diretto da Frank Coraci, è approdato nelle sale nel 1998.

