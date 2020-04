, come noto, si è sacrificato per il bene di tutto l’universo ine difficilmente avremo modo di rivederlo nell’UCM.

Eppure, in una pagina dello script di Thor: Love and Thunder, il playboy multimiliardario e filantropo è più vivo (e sarcastico) che mai.

Taika Waititi ha difatti condiviso su Instagram una pagina – chiaramente finta – della sceneggiatura del quarto Thor in cui possiamo leggere anche alcune battute di Tony Stark fra le quali:

Torneranno tutti quelli che sono morti. E questa volta ci vendicheremo anche più di prima. D’ora in poi saremo noti come i Vendivendicatori!

Anche se nei film della Marvel Tony Stark è effettivamente passato a miglior vita, questo non avverrà presso l’Avengers Campus l’area dedicata al mondo Marvel Studios che, pandemia permettendo, dovrebbe aprire i battenti il 18 luglio presso il parco Disneyland di Anaheim, in California.

Come vi abbiamo spiegato, la narrazione di questa zona si colloca in un mondo in cui lo Snap! di Thanos non è mai avvenuto, in cui il Titano Pazzo insomma non ha mai ottenuto le Gemme dell’Infinito e non ha mai spazzato via metà delle creature viventi dall’Universo.

Thor: Love and Thunder, il prossimo film del franchise diretto nuovamente da Taika Waititi e da lui scritto insieme a Jennifer Kaytin Robinson, vedrà sullo schermo Chris Hemsworth insieme a Tessa Thompson e Natalie Portman, che tornerà a interpretare Jane Foster e nello specifico nella nuova incarnazione di… Thor. Christian Bale interpreterà il villain.

L’uscita di Thor: Love and Thunder era prevista per il 5 novembre 2021, ma è stata rimandata al 28 febbraio del 2022 a margine dei vari slittamenti del listino Disney causati dall’emergenza nuovo Coronavirus e il conseguente stop alle produzioni cinematografiche e televisive della major (trovate tutti i dettagli in questo articolo).

