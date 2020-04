Abbiamo già visto come la quarantena imposta dal diffondersi nel globo del Coronavirus abbia offerto a molte persone la possibilità di dedicarsi al meglio a progetti della più disparata natura con nuovi occhi: tra questi anche il regista

Il regista e attore con un post su Facebook a inizio marzo aveva dichiarato che grazie all’isolamento si sarebbe potuto dedicare a tempo pieno alle sceneggiature di due progetti, ovvero Clerks 3 e Generazione X (chiamato da Smith nel post Twilight of the Mallrats).

Nel corso dell’episodio più recente di FatMan Beyond, Smith ha allora svelato qualche aggiornamento sullo stato dei lavori spiegando che nel corso della storia del sequel di Generazione X parlerà anche dell’emergenza Coronavirus:

Stavo lavorando a Twilight of the Mallrats, lo script di Mallrats 2, e poi ho letto ieri sera gli articoli sull’apocalisse dei negozi, sul fatto che il 2020 avrebbe segnato comunque la condanna a morte per un mucchio di negozi e che la pandemia non ha fatto altro che peggiorare le cose, che grossi negozi e catene che conosciamo da tutta la vita scompariranno. [..] Perciò visto che sto scrivendo un film ambientato in un centro commerciale ho pensato: “Queste sono informazioni utili per il mio lavoro”. Così ho dovuto inserire la pandemia nel film perché chiaramente queste sono cose che si ricorderanno per sempre.