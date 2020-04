Empire ha dedicato un estratto dell’ultimo numero a, il sequel dell’iconico horror scritto e prodotto dae diretto da

Nel passaggio il regista di Scappa – Get Out e Noi spiega perché non ha scelto di dirigere la pellicola:

Stavo ancora lavorando a Noi quando è partita la lavorazione di questo film, ma in tutta onestà Nia era più adatta a questo tipo di film. Sono fin troppo ossessionato dalle storie originali e probabilmente non sarei stato a mio agio. Ma Nia ha dei modi e una costanza che non si vedono spesso nel panorama horror. È raffinata, elegante, ogni inquadratura è bellissima. [Candyman] è un film davvero bello, sono così felice di non aver avuto l’opportunità di rovinare tutto.

Ecco anche una nuova immagine:

Del cast fanno per ora parte Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Teyonah Parris (Se la Strada potesse Parlare), Nathan Stewart-Jarrett (Misfits) e Colman Domingo (Fear The Walking Dead).

L’uscita della pellicola è fissata al 25 settembre.

Leggi anche: Il trailer del nuovo Candyman

A seguire potete trovare la sinossi (via Amazon) del Candyman – Terrore dietro lo Specchio approdato nei cinema nel 1992 per la regia di Bernard Rose, visto che quella del nuovo progetto è ancora tenuta “sotto chiave”:

La giovane studiosa Helen Lyle, ricercatrice presso l’università dell’Illinois e moglie del professor Trevor Lyle, docente di antropologia, è sorpresa nel constatare quanto il mito urbano di Cyndyman, un leggendario negro, autore misterioso di efferati delitti sia radicato nell’immaginario di non pochi giovani studenti. Decisa a sfatare tale mito, si reca a Chicago con la sua assistente Bernadette Walsh, ad esplorare nella zona malfamata di Cabrini Green, uno stabile labirintico in estremo degrado, abitato unicamente da negri in miseria, dentro il quale, stando alla leggenda, proprio un geniale ritrattista negro si era innamorato un secolo prima della giovane donna che stava ritraendo su commissione suscitando l’ira del padre della ragazza che, dopo averlo orrendamente mutilato e seviziato, l’aveva fatto morire.

Cosa ne pensate e quanto attendete il nuovo Candyman prodotto da Jordan Peele e diretto da Nia Dacosta? Potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!