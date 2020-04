Come sapete, iìn attesa di tornare tutti insieme al cinema per un’anteprima o una proiezione speciale, stiamo cercando di ricreare l’emozione “comunitaria” di vedere un film attraverso i live-blogging ( il prossimo sarà lunedì 20 per La Compagnia dell’Anello ) e anche attraverso dirette come quella di due settimane fa con il regista, durante la quale abbiamo visto e commentato

Proprio quest’iniziativa avrà un secondo appuntamento domani sera, quando vedremo e commenteremo in diretta Mine insieme a Fabio Guaglione, che con Fabio Resinaro ha sceneggiato e diretto il film. Con lui ci saranno Gabriele Niola, Andrea Bedeschi e Andrea Francesco Berni.

Fabio Guaglione è anche co-sceneggiatore e produttore di Ride e scrittore di romanzi come IF – La Fondazione Immaginaria e L’Accordo Perfetto. Con lui e con Resinaro avevamo parlato in passato in una lunga videointervista a casa di Francesco Alò, e recentemente abbiamo intervistato Guaglione a proposito della campagna di lancio del reality originale di Amazon Celebrity Hunted. Recentemente ha regalato ai nostri lettori la quarta parte del suo fumetto Il Nuovo Mondo. Presto lo vedremo impegnato come co-sceneggiatore del fumetto Mr Evidence per Sergio Bonelli Editore.

Come funziona?

L’appuntamento è sul nostro canale YouTube alle 21:30 di venerdì 17 aprile: potrete seguire il nostro commento in diretta video streaming e commentare in tempo reale, facendo domande come durante i nostri videoblog. Non sarà ovviamente possibile né vedere né ascoltare il film all’interno della nostra diretta: potrete solo vedere il nostro commento e interagire con noi. Potete vedere il film in contemporanea con noi – è disponibile su Rakuten, Chili, Infinity (cui ci si può iscrivere usufurendo del primo mese gratuito), iTunes, Google Play: alle 21:30 di venerdì 17 aprile daremo a tutti il via per iniziare la visione (dando per scontato che non saremo per forza tutti sincronizzati alla perfezione).

Appuntamento quindi alle 21:30 di venerdì sera su YouTube per commentare insieme Mine, film diretto da Fabio Guaglione & Fabio Resinaro con Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen, Clint Dyer.