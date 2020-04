Secondo quanto riportato da Deadline la regista(The Handmaid’s Tale) sarebbe in trattative per dirigerein, dramma prodotto dalla STX Films.

La Lopez (che era entrata a far parte del progetto già dalla scorsa estate) vestirà i panni di Griselda Blanco, signora della droga colombiana nota anche come “La Madrina”. La storia segue la vita della Blanco, una donna che ha superato in astuzia tutti gli uomini intorno a lei risollevandosi da un’infanzia povera passata in Colombia per diventare uno dei più grandi signori della droga del mondo. La donna è stata assassinata nel 2012 in Colombia.

Il vincitore dell’Oscar William Monahan (The Departed – Il Bene e il Male) sarebbe in trattative con la major per riscrivere la sceneggiatura del progetto. Regina Corrado (Deadwood: The Movie) e Terence Winter (The Wolf of Wall Street, Boardwalk Empire, The Sopranos) si sono occupati della prime bozze della sceneggiatura.

La Lopez produrrà anche il lungometraggio insieme a Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina e a Julie Yorn. Terence Winter, Alex Pettyfer, Alex Brown e Rick Yorn figureranno come produttori esecutivi.

Di recente, ricordiamo, abbiamo visto Jennifer Lopez in Le Ragazze di Wall Street, nella commedia Ricomincio da Me, nella serie televisiva Shades of Blue. Prossimamente invece apparirà anche nel film Marry Me. La Morano ha diretto in passati i primi tre episodi della nota serie Hulu The Handmaid’s Tale ma anche alcuni episodi di Halt and Catch Fire, Billions e The Power.

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto di Reed Morano e Jennifer Lopez? Diteci la vostra nei commenti!