, il celeberrimo interprete dinell’Universo Cinematografico della Marvel, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato, fra le altre cose, della sua esperienza con la vita in quarantena.

Le dichiarazioni sono state date da Chris Evans a una testata olandese e la traduzione delle sue parole arriva grazie alla segnalazione di CB.com.

Ecco cosa ha raccontato la star:

Trascorro la maggior parte del tempo in giardino col mio cane o in cucina. Chiaramente, quello a cui è andata meglio è il mio cane [ridendo, ndr]. Cerco di mantenere una routine giornaliera costante. Fondamentalmente sono già una persona che ama stare a casa, quindi non avverto tutta questa urgenza di uscire ogni giorno. Occupo la maggior parte del tempo leggendo e giocando con Dodger. E anche il mio ritmo sonno – veglia ne ha risentito in modo positivo. Solitamente vado a letto alle 9,30 e mi sveglio alle 7 di mattina. Ogni giorno. Una vita monastica, ma a me piace. L’indubbio vantaggio è che ora riesco a organizzare la mia vita in maniera più ordinata. Ho notato che riesco a fare molto di più risparmiando anche del tempo prezioso, fondamentalmente perché non sono costantemente in viaggio.