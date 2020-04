Nel corso del tempo, abbiamo pubblicato più di una “curiosità” collegata ae al suo cane

Una delle ultime volte è stata quando la star dell’Universo Cinematografico della Marvel ha vestito il suo amico a quattro zampe con un maglioncino ispirato a quello indossato da Ransom Drysdale, il personaggio interpretato proprio da Chris Evans nella pellicola scritta e diretta da Rian Johnson Cena con Delitto – Knives Out. Potete vederle in questo articolo.

Qualche ora fa, l’attore, che come tutti si trova in quarantena nella propria abitazione, ha postato un paio di nuove foto in cui lo vediamo insieme al suo migliore amico.

Nel tweet che accompagna le due foto Chris Evans spiega:

Two seconds later he full-body sneezed directly into my face. pic.twitter.com/rYKcCnhj3J

Giusto ieri abbiamo riportato le dichiarazioni che l’interprete di Captain America ha rilasciato a un magazine olandese con cui, fra le altre cose, ha parlato della sua esperienza alle prese con la quarantena:

Trascorro la maggior parte del tempo in giardino col mio cane o in cucina. Chiaramente, quello a cui è andata meglio è il mio cane [ridendo, ndr]. Cerco di mantenere una routine giornaliera costante. Fondamentalmente sono già una persona che ama stare a casa, quindi non avverto tutta questa urgenza di uscire ogni giorno. Occupo la maggior parte del tempo leggendo e giocando con Dodger. E anche il mio ritmo sonno – veglia ne ha risentito in modo positivo. Solitamente vado a letto alle 9,30 e mi sveglio alle 7 di mattina. Ogni giorno. Una vita monastica, ma a me piace. L’indubbio vantaggio è che ora riesco a organizzare la mia vita in maniera più ordinata. Ho notato che riesco a fare molto di più risparmiando anche del tempo prezioso, fondamentalmente perché non sono costantemente in viaggio.